„Jurassic Park“-Star Sam Neill gestorben

In einem Interview mit dem „Guardian“ sagte Neill damals, dass er sich trotz Behandlungserfolgen bis zum Ende seines Lebens Chemotherapie unterziehen werde. „Ich kann nicht so tun, als ob das letzte Jahr nicht seine dunklen Momente hatte“, sagte Neill in dem Interview. Er sei „dankbar für jeden Tag und unermesslich dankbar für alle meine Freunde“.

Rolle des Dr. Alan Grant machte Neill weltweit berühmt

Die Rolle, die Sam Neill weltweit berühmt machte, spielte er vor mehr als 30 Jahren als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs „Jurassic Park“. In dem Dinosaurier-Blockbuster von 1993 nach Michael Crichtons Erfolgsroman „Dino-Park“ kämpfte er an der Seite von Laura Dern und Jeff Goldblum gegen die Riesenechsen.