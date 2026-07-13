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Tragische Landung

Hase bremst Flugverkehr an deutschem Airport aus

Ausland
13.07.2026 07:50
Ein Schaden sei nicht entstanden, hieß es.
Ein Schaden sei nicht entstanden, hieß es.(Bild: Simone - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Dresdner Flughafen wurde kurze Zeit die Start- und Landebahn geschlossen und kontrolliert.

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Bei der Landung hatte ein Flugzeug am Sonntagabend nämlich einen Hasen überrollt, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG mitteilte. Dieser Vorfall löste demnach routinemäßig ein besonderes Prozedere aus. Zuvor hatte „Tag24“ berichtet.

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