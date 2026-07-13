Onkel und Nichte (15) überlebten Flugzeugabsturz

Erhebungen zur Ursache laufen

Der Absturz in unwegsamen Gelände forderte die Einsatzkräfte: Die Bergrettung rückte unter schwierigsten Bedingungen an. „Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, war sofort klar, dass jede Minute zählt. Unsere Bergretter begannen unmittelbar mit der Erstversorgung, ehe unsere Bergrettungsärzte die weitere medizinische Versorgung übernehmen konnten. Gleichzeitig war die Sicherung des steilen Geländers für alle eingesetzten Organisationen unabdingbar. Somit konnten die Verletzten so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone gebracht werden, um ihnen die bestmögliche Versorgung zu ermöglichen“, erklärt Michael Stulik, Einsatzleiter der Bergrettung Lackenhof.