Pferde ausgebüxt: „Mundraub“ im Obstgarten

Feinschmecker wollten nicht nach Hause

Als die Polizisten eintrafen, fanden sie die Vierbeiner allerdings in einem nahegelegenen Obstgarten vor, wo sich die Pferde wohl bereits das zweite Frühstück auf der Apfelplantage schmecken ließen. Einfangen wollten sich die Genießer dann natürlich keinesfalls lassen.