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Freche Ausreißer

Pferde ausgebüxt: „Mundraub“ im Obstgarten

Ausland
13.07.2026 08:02
Erst mithilfe der Besitzer konnten die Feinschmecker im Obstgarten eingefangen werden.
Erst mithilfe der Besitzer konnten die Feinschmecker im Obstgarten eingefangen werden.(Bild: Polizei Ortenberg)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Vier tierische Ausreißer haben für einen Polizeieinsatz in der Gemeinde Ortenberg im deutschen Bundesland Baden-Württemberg gesorgt. Die Pferde waren in den Morgenstunden von einer nahegelegenen Koppel ausgebüxt. 

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Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten am Donnerstag vergangener Woche die Polizei in Offenburg darüber informiert, dass sich die Pferde gefährlich nahe an einem Bahngleis aufgehalten hatten. Die Beamten rückten daraufhin aus, um die Tiere wieder einzufangen und Schlimmeres zu verhindern. 

Feinschmecker wollten nicht nach Hause
Als die Polizisten eintrafen, fanden sie die Vierbeiner allerdings in einem nahegelegenen Obstgarten vor, wo sich die Pferde wohl bereits das zweite Frühstück auf der Apfelplantage schmecken ließen. Einfangen wollten sich die Genießer dann natürlich keinesfalls lassen. 

„Störrisch und ungehorsam entgingen die Gourmets einer beabsichtigten Ingewahrsamnahme. Mit polizeilichem Geschick und den schmackhaften Äpfeln versuchten die Einsatzkräfte die Pferde um den ‚Huf‘ zu wickeln – erfolglos!“, teilte die Polizeidienststelle in einer Aussendung augenzwinkernd mit. 

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Schließlich konnten die herbeigeeilten Besitzer die mit polizeilichem Absperrband gesicherten Sturköpfe doch einfangen und in den Stall zurückbringen. Ob der „Mundraub“ der Äpfel Folgen hatte, ist nicht bekannt. 

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