15 Verletzte bei schwerem Unfall auf Westautobahn

Drei Personen im Wohnmobil

Im Wohnmobil war nämlich der Fahrer des Wohnmobils schwer eingeklemmt, die aufwendige Bergung dauerte fast eine halbe Stunde. Auch der Beifahrer war eingeklemmt, ist ebenfalls schwer verletzt – ein Opfer kam per Rettungshelikopter ins Spital. Eine Frau, die sich im hinteren Bereich befunden hatte, kam mit leichten Blessuren davon. Im voll besetzten Reisebus eines Mühlviertler Unternehmes zählten die Einsatzkräfte zwölf Verletzte, 21 Passagiere überstanden den Aufprall heil.