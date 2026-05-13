Trump wird von Sohn Eric und Elon Musk begleitet

Darüber werden Xi und Trump wohl sprechen

Das Weiße Haus postete auf der Plattform X ein Video vom Empfang des Präsidenten in Peking. Auf dem Flughafen wartete Chinas Vize-Präsident Han Zheng. Xi Jinping dürfte Trump erst am Donnerstag treffen. Bei dem Gespräch wird vermutlich der Iran-Krieg Thema sein. Chinas Regierung setzt sich für eine dauerhafte Friedenslösung ein, Peking ist zudem ein wichtiger Abnehmer iranischen Öls und dringt deshalb auf eine rasche Öffnung der Straße von Hormuz. Die US-Regierung hat beschlossen, neue Sanktionen gegen Personen und Unternehmen zu verhängen, die dem Iran beim Öl-Export nach China helfen.