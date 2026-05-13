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Trump wird von Sohn Eric und Elon Musk begleitet

Außenpolitik
13.05.2026 18:46
US-Präsident Donald Trump (links) hat sich gleich mehrere Vertraute nach China mitgenommen.
US-Präsident Donald Trump (links) hat sich gleich mehrere Vertraute nach China mitgenommen.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump ist am Mittwochabend (Ortszeit) zu seinem China-Besuch in Peking eingetroffen. Begleitet wird er diesmal unter anderem von Sohn Eric Trump und dessen Ehefrau Laura sowie Tech-Milliardär Elon Musk. Für Donnerstag und Freitag sind Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping angekündigt.

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Am Mittwochabend stiegen Trump, Sohn Eric und dessen Ehefrau Laura aus der Regierungsmaschine Air Force One aus. Begleitet wird der US-Präsident zudem von mehr als einem Dutzend Wirtschaftsbossen, darunter Nvidia-Chef Jensen Huang und Tesla-Chef Elon Musk. Trumps Handelsbeauftragter Jamieson Greer kündigte einen gemeinsamen „Handelsrat“ mit China an. Er soll als Plattform für Geschäfte in Bereichen dienen, die als nicht politisch heikel gelten.

„China heißt Präsident Trump zu seinem Staatsbesuch in China willkommen. China ist bereit, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um die Kooperation auszubauen und Differenzen zu bewältigen“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, am Mittwoch. Seit dem letzten Besuch des US-Präsidenten vor neun Jahren haben sich die diplomatischen Beziehungen abgekühlt. Zu den Gründen gehören Trumps aggressive Zollpolitik und der Iran-Krieg. Während seines Flugs bezeichnete der Republikaner die Chinesinnen und Chinesen jetzt als „brillante Menschen“ und Xi als „Staatsmann von außergewöhnlichem Format“.

Hier sehen Sie das Video zur Ankunft Trumps:

Darüber werden Xi und Trump wohl sprechen
Das Weiße Haus postete auf der Plattform X ein Video vom Empfang des Präsidenten in Peking. Auf dem Flughafen wartete Chinas Vize-Präsident Han Zheng. Xi Jinping dürfte Trump erst am Donnerstag treffen. Bei dem Gespräch wird vermutlich der Iran-Krieg Thema sein. Chinas Regierung setzt sich für eine dauerhafte Friedenslösung ein, Peking ist zudem ein wichtiger Abnehmer iranischen Öls und dringt deshalb auf eine rasche Öffnung der Straße von Hormuz. Die US-Regierung hat beschlossen, neue Sanktionen gegen Personen und Unternehmen zu verhängen, die dem Iran beim Öl-Export nach China helfen.

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In dem seit mehr als zwei Monaten andauernden Krieg Israels und der USA gegen den Iran sind die diplomatischen Bemühungen für ein Friedensabkommen ins Stocken geraten. Erwartet wird darüber hinaus, dass Xi den Kauf von Boeing-Flugzeugen sowie von US-Agrar- und Energieprodukten ankündigt. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden Staatschefs seit mehr als einem halben Jahr.

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