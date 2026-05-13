Tscheche stahl Schädel einer Heiligen aus Kirche

Bei dem Diebesgut handelt es sich um den Schädel der Heiligen Zdislava von Lämberg. Der historische Wert sei nicht zu beziffern, teilten die Ermittlerinnen und Ermittler mit. Die Tat ereignete sich in der Laurentiuskirche von Jablonne v Podjestedi, die rund 15 Kilometer südlich der sächsischen Grenzstadt Zittau liegt.