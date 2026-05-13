Geierspichler startet mit Frust in die neue Saison

Wenig Freude bereiten ihm die Wetterprognosen. „Die Autofahrt war total verregnet, teilweise lag Schnee auf der Motorhaube“, erzählt der Salzburger. Kälte, Regen und Wind seien für ihn als Tetraplegiker „der Endgegner“. Mit Ironie ergänzt er: „Ich bin gespannt, ob zuerst die Ziellinie oder der Frühling kommt.“ Die ersten Rennen dienen auch dazu, Material und Setup weiterzuentwickeln. Im Sommer bekommt Geierspichler einen neuen Rennrollstuhl.