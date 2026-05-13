Betrugsverdacht in der Spanischen Hofreitschule

Die Spanische Hofreitschule produziert seit Monaten Schlagzeilen – auch abseits der Reitkunst. Erst Dienstag wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft alle Ermittlungen gegen den im September 2025 fristlos entlassenen Ex-Geschäftsführer Alfred Hudler eingestellt hat. Nun droht der Kulturinstitution, die zum Landwirtschaftsministerium ressortiert, ein Streit vor dem Arbeitsgericht. Hudler fordert für seinen Vertrag, der bis Ende 2027 gelaufen wäre, knapp eine Million Euro. Nicht unwahrscheinlich, dass auch die Spitzen des Ministeriums, Minister Norbert Totschnig und sein mächtiger Generalsekretär Johannes Abentung, geladen werden.