Die „blauen Samurai“ sind schon ein WM-Fixstarter

Japan hat sich im März als erstes Team auf sportlichem Weg für die WM qualifiziert. Ihr Debüt gaben die „blauen Samurai“ beim Turnier in Frankreich 1998, der WM-Co-Gastgeber von 2002 ist zum achten Mal in Folge bei einer Endrunde dabei. Beim letzten Turnier in Katar 2022 besiegte Japan in der Gruppenphase sowohl Spanien als auch Deutschland, kam als Erster bis ins Achtelfinale.