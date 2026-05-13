Die „blauen Samurai“ sind schon ein WM-Fixstarter

Seit der WM 1998 sind die Japaner ein Dauergast, haben auch dieses Mal die Qualifikation souverän geschafft und sich im März 2025 als erstes Team fürs Turnier in den USA qualifiziert. Viel Hoffnung liegt auf dem starken Block aus der deutschen Bundesliga mit acht Spielern – darunter ist sogar einer von Meister Bayern.
Japan hat sich im März als erstes Team auf sportlichem Weg für die WM qualifiziert. Ihr Debüt gaben die „blauen Samurai“ beim Turnier in Frankreich 1998, der WM-Co-Gastgeber von 2002 ist zum achten Mal in Folge bei einer Endrunde dabei. Beim letzten Turnier in Katar 2022 besiegte Japan in der Gruppenphase sowohl Spanien als auch Deutschland, kam als Erster bis ins Achtelfinale.
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