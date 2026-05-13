Jetzt im Olymp europaweiter Allergieforschung

Die Dimension des Problems ist enorm: Schon heute ist weltweit jeder dritte Mensch von Allergien betroffen – Tendenz stark steigend. „In zehn Jahren könnte bereits jeder Zweite betroffen sein“, warnte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Allergien würden Schlaf, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität massiv beeinträchtigen.