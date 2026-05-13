Fatale Bilanz: 403 Verkehrstote im Jahr 2025!

Vor allem E-Scooter entwickeln sich zum Unfalltreiber

„Die Zahl der verunglückten Kinder war so hoch wie seit 2007 nicht mehr, auch dafür waren E-Scooter-Unfälle eine Ursache“, erklärt die Generaldirektorin. Vor allem E-Scooter entwickeln sich immer mehr zum Unfalltreiber. Die Zahl der verletzten Fahrerinnen und Fahrer stieg um 24 Prozent auf 2597. Damit war bereits jeder 18. Verletzte im Straßenverkehr mit einem E-Scooter unterwegs. Besonders auffällig: Rund ein Viertel der Verletzten war jünger als 14 Jahre. In der Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen stieg die Zahl der Verletzten sogar von 328 auf 606 Fälle – ein Plus von 85 Prozent.