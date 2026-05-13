Neuzugang! Hirscher angelt sich einen Ski-Exoten

In der vergangenen Saison war der Technik-Spezialist vor allem im Europacup im Einsatz. Im Weltcup fuhr der 27-Jährige bislang dreimal in die Punkte, bei den Olympischen Spielen in Bormio im Februar schaffte er sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf den Sprung in die Top-30.