Neuzugang! Hirscher angelt sich einen Ski-Exoten

Neuzugang bei Van Deer Red Bull Sports: Marcel Hirschers Ski-Marke nimmt mit dem Litauer Andrej Drukarov einen Ski-Exoten unter Vertrag!
„Von Litauen bis ins Herz der Alpen“, verkündet Van Deer den Deal in den sozialen Medien. Drukarov sei „seit seinem zehnten Lebensjahr auf der Jagd nach Geschwindigkeit. Was mit Runden im Snowpark begann, entwickelte sich zum alpinen Skirennsport.“
In der vergangenen Saison war der Technik-Spezialist vor allem im Europacup im Einsatz. Im Weltcup fuhr der 27-Jährige bislang dreimal in die Punkte, bei den Olympischen Spielen in Bormio im Februar schaffte er sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf den Sprung in die Top-30.
Unermüdlicher Einsatz
In Zukunft vertraut Drukarov nun auf die Latten von Ski-Superstar Marcel Hirscher. „Unermüdlicher Einsatz, Entschlossenheit und Engagement führten ihn zu Van Deer Red Bull Sports“, schreibt Van Deer. Nachsatz: „Wir freuen uns auf das nächste Kapitel gemeinsam!“
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