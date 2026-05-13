Gestürzt, falsch abgebogen – und dennoch gewonnen

In der Gesamtwertung verlor der Italiener Giulio Ciccone das Rosa Trikot des Spitzenreiters bereits nach einem Tag wieder. Statt des Bergspezialisten führt nun der 24-jährige Eulalio die Gesamtwertung an. Mit einem Rückstand von 2:51 Minuten ist Arrieta Zweiter. Bevor am Freitag der erste schwere Bergtest bevorsteht, bekommen die Sprinter noch einmal ihre Chance. Die 141 Kilometer von Paestum nach Neapel weisen kaum Höhenmeter auf. Das Finale in der Stadt am Vesuv ist wie gemacht für Italiens Sprintstar Jonathan Milan, dem noch kein Etappensieg gelang.