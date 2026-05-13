Mit zwei Punkten zur WM! Jetzt greift Schweden an

Das gab‘s noch nie! Ohne Sieg schloss Schweden die Vorrundengruppe B in der WM-Qualifikation ab. Durch die Hintertür Nations League klappte es dank zweier Siege über die Ukraine und Polen doch noch. Nun ist in der Gruppe F gegen die Niederlande, Japan und Tunesien dank der starken Offensive um die Stars Gyökeres und Isak alles drin.
Stockletzter in der Quali, in sechs Partien nur zwei Punkte geholt – und trotzdem bei der Weltmeisterschaft dabei. Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Totgesagte leben länger. In dem Fall Schweden, das die Gruppe B hinter der Schweiz, Kosovo und Slowenien auf Rang vier abschloss, dennoch das Ticket für Amerika löste.
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