So kann man als Müll-Tourist in Berlin Geld sparen

Verhalten soll sich ändern

„Wir werden sehen, wie es in Berlin läuft“, meint Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey dazu. Sie hält eine Verlängerung über den ganzen Sommer und weitere Jahre ist möglich. „Wir lassen uns auf einen Versuch ein. Es wird nicht sofort einen messbaren Reinigungserfolg geben. Wir hoffen aber auf eine Veränderung von Verhalten“, schildert die SPD‑Politikerin.