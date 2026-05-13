Kärntner Schuldirektor will Beamtenpension kippen

Ein Kärntner AHS-Direktor hat sich über diese Regelung beschwert und forderte von der Bildungsdirektion eine angemessene Zahlung für 15 Dienstjahre – mit der Begründung, dass seine Rente nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz bemessen werde und er daher den gleichen Kriterien unterliegen müsste wie andere Arbeitnehmer.