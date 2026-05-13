Alexander Schlager – der traurigste Bulle

Schlager: „Wir haben es das ganze Jahr nicht hingebracht“

Zahlreiche Mit-, aber auch einige Gegenspieler trösteten Schlager, dem die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben stand. Einige Minuten nach der Partie beantwortete Schlager – wie so oft in den vergangenen drei Spielzeiten – die Fragen der Medienvertreter. „Wenn man einen Titel holen möchte, müssen gerade in einer Saison, wo es so knapp ist, viele Zahnrädchen ineinander greifen“, erklärte er. Beim LASK sei das gerade der Fall. „Dann entsteht eine gewisse Euphorie, eine Dynamik, eine Energie. Wir alle zusammen – nicht nur wir Spieler – haben das aber das ganze Jahr über nicht hingebracht.“