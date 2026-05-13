Spektakulär: So wird verseuchtes Wasser gereinigt

Mehrere Sperrbrunnen, große Pumpen

Wie kann das betroffene Gebiet saniert werden? Nun, mittlerweile gibt es eine spektakuläre Idee: Im südlichen Teil des betroffenen Gebiets sollen mehrere Sperrbrunnen errichtet werden. „Wir nutzen den natürlichen Fluss des Grundwassers von Norden nach Süden“, erklärt Eitner. Das Wasser soll dann mit großen Pumpen entnommen und gefiltert werden, nördlich des Areals soll es dann wieder einsickern. Ein Wasserkreislauf, der wohl mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird.