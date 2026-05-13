Hohe Preise für Düngemittel werden zum Problem

„Große finanzielle Belastungen“

Da Landwirte die einzigen Abnehmer für Dünger sind, bleiben sie auf den Mehrkosten sitzen. „Es ergeben sich daraus große finanzielle Belastungen für die Landwirte“, erklärt Burgenlands Landwirtschaftskammer-Präsident Niki Berlakovich. In seiner Funktion als Vize-Präsident des Europäischen Bauernverbandes (COPA) ist er auch auf EU-Ebene aktiv. Laut Berlakovich habe die EU-Kommission das Problem zwar mittlerweile erkannt, aber noch keine wirksame Entlastung für die Landwirtschaft umgesetzt.