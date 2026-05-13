Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bauern schlagen Alarm

Hohe Preise für Düngemittel werden zum Problem

Burgenland
13.05.2026 19:00
Die Landwirte kämpfen mit hohen Produktionskosten (Symbolbild).
Die Landwirte kämpfen mit hohen Produktionskosten (Symbolbild).(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Die EU-Sanktionen gegen Russland, Anti-Dumping-Zölle und die CO₂-Steuer haben die Kosten für Düngemittel massiv erhöht. Für die Landwirte steigen die Produktionskosten damit weiter an. Burgenlands Landwirtschaftskammer-Präsident Niki Berlakovich fordert deshalb Unterstützung von der EU.

0 Kommentare

Nicht leicht ist aktuell die Situation für die heimischen Bauern. So sind etwa durch den Iran-Krieg die Preise für Treibstoffe deutlich gestiegen, was die Lebensmittelproduktion verteuert. Zugleich sind die Kosten für Düngemittel massiv nach oben gegangen. Die Gründe: Zum einen wirken EU-Sanktionen bei Dünger gegen Russland und Weißrussland sowie Anti-Dumping-Zölle gegen Länder wie die USA.

Haupttreiber bei den Preisen ist aber die von der EU eingeführte CBAM-Steuer (CO₂-Grenzabgabe).

Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich übergab ein Forderungspapier an Zyperns ...
Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich übergab ein Forderungspapier an Zyperns Agrarministerin Maria Panayiotou.(Bild: Copa)

„Große finanzielle Belastungen“
Da Landwirte die einzigen Abnehmer für Dünger sind, bleiben sie auf den Mehrkosten sitzen. „Es ergeben sich daraus große finanzielle Belastungen für die Landwirte“, erklärt Burgenlands Landwirtschaftskammer-Präsident Niki Berlakovich. In seiner Funktion als Vize-Präsident des Europäischen Bauernverbandes (COPA) ist er auch auf EU-Ebene aktiv. Laut Berlakovich habe die EU-Kommission das Problem zwar mittlerweile erkannt, aber noch keine wirksame Entlastung für die Landwirtschaft umgesetzt.

Bei den Bauern wächst indessen die Ungeduld. Zuletzt übergab Berlakovich deshalb ein Forderungspapier an Zyperns Landwirtschaftsministerin, Maria Panayiotou, da das Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne hat. Konkret verlangen die Bauernvertreter unter anderem eine Aussetzung der CBAM-Steuer bis zum Ende des Iran-Krieges. Eine andere Möglichkeit wäre ein finanzieller Ausgleich für die Landwirte, um die regionale Lebensmittelproduktion abzusichern.

Lesen Sie auch:
Die Bauernproteste in Wien könnten auch künftig weitergehen.
„Falsche Rechnung“
Bauern toben trotz 100 Millionen für Agrardiesel
28.04.2026
Frust über EU-Politik
Protestzug der Bauern sorgt für Aufsehen in Wien
01.04.2026

Protest vor dem EU-Parlament
Für den kommenden Dienstag haben die Bauernvertreter außerdem eine Protestkundgebung vor dem EU-Parlament in Straßburg angekündigt. „Kein Dünger, keine Lebensmittel – lautet unser Motto“, so Berlakovich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
13.05.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
6° / 18°
Symbol heiter
Güssing
1° / 17°
Symbol heiter
Mattersburg
4° / 19°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
4° / 18°
Symbol heiter
Oberpullendorf
2° / 18°
Symbol heiter

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
132.215 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
116.215 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Österreich
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
82.483 mal gelesen
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1485 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
814 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
781 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Mehr Burgenland
Einkehr planen
Drei-Weinberge-Rundweg mit der App erkunden
Bildung anders
Schulen punkten mit ausgezeichneten Projekten
Großer Rückblick
Verena Dunst: Zwischen Enkeln und Uhudler
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Tagsätze gekündigt
Ruf nach Lösungen für Seniorenhaus wird lauter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf