Steht Hütter kurz vor Rückkehr auf Trainerbank?

Nun ist man offenbar bereits wieder auf der Suche nach einem neuen Coach. Wie die französische Sport-Tageszeitung „L‘Equipe“ berichtet, befindet sich auch Adi Hütter auf der Shortlist des Vereins. Im Oktober war der Österreicher nach etwas mehr als zwei Jahren bei der AS Monaco gefeuert worden. Nun winkt ein neues Abenteuer in Frankreich.