Den Niederländern fehlte bislang das WM-Titel-Gen

Drei Endspiele, kein Sieg! Die Niederländer überzeugten immer wieder bei Weltmeisterschaften, konnten sich bisher aber nicht krönen. Diesmal zählt die „Elftal“ nicht zu den absoluten Topfavoriten, bringt aber viel Qualität zur WM in den USA. Wobei sich eine Stütze kürzlich einen Kreuzbandriss zugezogen hat.
Fläche: 41.453 km²
Einwohner: 18 Millionen
Spitzname: Elftal
FIFA-Ranking: 7.
WM-Teilnahmen: 11
Beste WM-Platzierung: Vizeweltmeister 1974, 1978 und 2010
WM-Bilanz: 55 Spiele (30 Siege, 14 Remis, 11 Niederlagen, 96:52 Tore)
Weitere Erfolge: Europameister 1988.
Bilanz gegen Österreich: 21 Spiele (10 Siege, 4 Remis, 7 Niederlagen, 40:27 Tore). Letztes Duell bei der EM 2024: 2:3.
Cheftrainer: Ronald Koeman (Hol).
Rekordspieler: Wesley Snijder (134 Einsätze).
Rekordschütze: Memphis Depay (55 Tore).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.