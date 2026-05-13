Den Niederländern fehlte bislang das WM-Titel-Gen

Drei Endspiele, kein Sieg! Die Niederländer überzeugten immer wieder bei Weltmeisterschaften, konnten sich bisher aber nicht krönen. Diesmal zählt die „Elftal“ nicht zu den absoluten Topfavoriten, bringt aber viel Qualität zur WM in den USA. Wobei sich eine Stütze kürzlich einen Kreuzbandriss zugezogen hat.