Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

BSK unter Zeitdruck

Reiter soll sein Glück in Stadt Salzburg suchen

Sport
12.05.2026 13:31
Patrick Reiter und der Bischofshofen Sportklub 1933 stehen unter Zeitdruck.
Patrick Reiter und der Bischofshofen Sportklub 1933 stehen unter Zeitdruck.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Die Uhr für den Bischofshofen Sportklub 1933 tickt. Nach zahlreichen Absagen von Vereinen aus der Umgebung versuchten die Pongauer zuletzt mit juristischen Schritten zum Erfolg zu kommen. Kurz vor dem Ende der Frist beim Fußballverband könnte es doch noch zu einer Lösung kommen. 

0 Kommentare

Was passiert mit dem BSK 1933? Diese Frage beschäftigt nicht nur den Verein selbst, sondern das gesamte Fußball-Unterhaus. Weiterhin ist vieles unklar. Ein Aus des Klubs hätte große Folgen. Hätte, denn noch kann der BSK fristgerecht angeben, wo er in der kommenden Spielzeit seine Heimpartien austrägt. 

Absagen aus der Umgebung für den BSK
Nach der Niederlage bei der Abstimmung der Gemeindevertretersitzung gegen den Skiclub (Endstand 3:20) versuchten die Pongauer, bei einem Verein aus der Umgebung unterzukommen. Zuletzt sagte aber auch Tenneck ab. 

Vergangene Woche sorgte der Westligist bei einem Medientermin für Aufsehen. Da präsentierte der Klub um Frontmann Patrick Reiter juristische Schritte und gab sich optimistisch. „Wir bleiben auf dem Sportplatz“, erklärte der 53-Jährige siegessicher. Ob diese Rechnung aufgeht, ist stark anzuzweifeln. Das ist wohl auch dem Bischofshofen Sportklub 1933 bewusst. Reiter und Co. sahen sich deshalb nach einer deutlich greifbareren Lösung um. 

Lesen Sie auch:
Die Sportplatz-Causa in Bischofshofen ist noch nicht abgeschlossen. 
Rechtsstreit droht
Landet Fußball-Causa in Bischofshofen vor Gericht?
06.05.2026
Krone Plus Logo
Reiter: „Wir bleiben!“
Kampfansage in Causa um Bischofshofens Sportplatz
06.05.2026

Lösung in der Stadt?
Wie die „Krone“ nun erfuhr, scheint man in der Stadt Salzburg, also etwas weniger als 50 Kilometer Luftlinie vom ursprünglichen Heimatort entfernt, sein Glück zu suchen. Wie passend, handelt es sich doch ausgerechnet um Unterhaus-Verein Fortuna Salzburg, der sich angeblich eine Zusammenarbeit mit den Bischofshofenern vorstellen kann. Der Verein ist aktuell im Sportzentrum Nord im Stadtteil Liefering beheimatet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
12.05.2026 13:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
113.909 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
103.471 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
101.821 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1546 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
883 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
684 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf