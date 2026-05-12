Reiter soll sein Glück in Stadt Salzburg suchen

Vergangene Woche sorgte der Westligist bei einem Medientermin für Aufsehen. Da präsentierte der Klub um Frontmann Patrick Reiter juristische Schritte und gab sich optimistisch. „Wir bleiben auf dem Sportplatz“, erklärte der 53-Jährige siegessicher. Ob diese Rechnung aufgeht, ist stark anzuzweifeln. Das ist wohl auch dem Bischofshofen Sportklub 1933 bewusst. Reiter und Co. sahen sich deshalb nach einer deutlich greifbareren Lösung um.