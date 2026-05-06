GameStop-Chef plant radikalen Stellenabbau

„Ich will Ebay besitzen“

GameStop hatte am Wochenende ein rund 56 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot für eBay vorgelegt. Es soll laut Cohen zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien beglichen werden. Details der Finanzierung blieben jedoch zunächst unklar. Unter anderem müsste GameStop sehr viele neue Aktien ausgeben, um zum aktuellen Kurs auf einen Wert von 28 Milliarden Dollar zu kommen. Cohen sprach nun bei „TBPN“ von einer Bündelung der Aktien beider Unternehmen.