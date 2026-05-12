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Ukraine vertraut bei Schlachtfeld-KI auf Palantir

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12.05.2026 12:59
Selenskyj beim Treffen mit Palantir-CEO Karp (rechts)
Selenskyj beim Treffen mit Palantir-CEO Karp (rechts)(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ukraine setzt bei dem Wettrüsten in der Nutzung Künstlicher Intelligenz auf dem Schlachtfeld auf den US-Konzern Palantir. Die Zusammenarbeit mit dem Datenanalyse-Spezialisten solle ausgebaut werden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit Palantir-Chef Alex Karp am Dienstag mit. 

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„Palantir ist ein renommiertes globales Unternehmen mit großem Potenzial“, schrieb er auf der Online-Plattform X. Es gebe sicherlich Bereiche, in denen man sich gegenseitig nützlich sein und die Verteidigung der Ukraine, der USA und der Partner stärken könne, so Selenskyj.

Die Regierung in Kiew hat mit Palantir das Projekt „Brave1 Dataroom“ ins Leben gerufen. Dabei soll auf Grundlage von Kampfdaten, die seit der russischen Invasion im Jahr 2022 gesammelt wurden, eine KI zur Abwehr von Drohnen entwickelt werden.

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Direkte Auswirkungen
Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow erklärte nach seinem Treffen mit Karp auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, Technologie, Datenanalyse und Berechnungen der Kriegsführung hätten direkte Auswirkungen auf das Geschehen auf dem Schlachtfeld. Nach seinen Angaben trainieren bereits über 100 Unternehmen mit mehr als 80 Modellen zur Erkennung und zum Abfangen von Luftzielen.

In Zusammenarbeit mit Palantir habe die Ukraine ein System zur detaillierten Analyse von Luftangriffen entwickelt, hieß es weiter. Zudem seien KI-Lösungen für die Verarbeitung großer Mengen an Geheimdienstdaten implementiert und die Technologien in die Planung ukrainischer Angriffe tief im feindlichen Hinterland integriert worden.

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