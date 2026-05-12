Puls-4-Moderator Danner wandert in die USA aus

Normalerweise geht er „Wahlwandern“, nun wandert er komplett aus – zumindest für ein Jahr. Ab August zieht Puls-4-Moderator Florian Danner mit seiner Familie in die USA. Nach 18 Jahren „Café Puls“ wird der Journalist nun eine Pause einlegen, um an der renommierten Stanford University das John-S.-Knight-Fellowship anzutreten, das bis dato erst an drei Österreicher vergeben wurde. Das klinge für ihn immer noch total surreal, wie Danner seinen Fans auf Instagram mitteilt: „Der kleine Flo, zehn Kilometer vom eisernen Vorhang im Mühlviertel aufgewachsen“, würde jetzt an die Uni gehen, wo die Ideen für Google, Youtube und Co. entstanden seien.