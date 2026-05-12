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Puls-4-Moderator Danner wandert in die USA aus

Adabei Österreich
12.05.2026 13:40
Danner moderiert seit 18 Jahren gemeinsam mit Bianca Schwarzjirg „Café Puls“.
Danner moderiert seit 18 Jahren gemeinsam mit Bianca Schwarzjirg „Café Puls“.(Bild: ProsiebenSat1Puls4)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

18 Jahre lang moderierte der Publikumsliebling „Café Puls“ und ging fast 3000 Kilometer „Wahlwandern“ – nun zieht es Florian Danner für ein Jahr an die renommierte Stanford University nach Kalifornien.

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Normalerweise geht er „Wahlwandern“, nun wandert er komplett aus – zumindest für ein Jahr. Ab August zieht Puls-4-Moderator Florian Danner mit seiner Familie in die USA. Nach 18 Jahren „Café Puls“ wird der Journalist nun eine Pause einlegen, um an der renommierten Stanford University das John-S.-Knight-Fellowship anzutreten, das bis dato erst an drei Österreicher vergeben wurde. Das klinge für ihn immer noch total surreal, wie Danner seinen Fans auf Instagram mitteilt: „Der kleine Flo, zehn Kilometer vom eisernen Vorhang im Mühlviertel aufgewachsen“, würde jetzt an die Uni gehen, wo die Ideen für Google, Youtube und Co. entstanden seien.

Kein „Wahlwandern“, sondern auswandern: Florian Danner geht nach Stanford.
Kein „Wahlwandern“, sondern auswandern: Florian Danner geht nach Stanford.(Bild: PULS 4)

„It‘s gonna be wild“

„Dort, wo gerade das Rennen um künstliche Intelligenz entschieden wird, dort darf ich mit meinen Prototypen und Ideen aus dem Medien- und Nachrichtenbereich mitentwickeln“, freut sich Danner jetzt schon auf sein neues Abenteuer, das ab August losgeht. „Also, It’s gonna be wild, wie wir Mühlviertler sagen“, scherzt der Publikumsliebling.

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