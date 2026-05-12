Neues Cybergesetz setzt Unternehmen unter Druck

Viele Unternehmen in Österreich sind auf Cyberattacken unzureichend vorbereitet: Zwar haben 75 Prozent von ihnen Maßnahmen gegen Cyberrisiken definiert, doch nur 31 Prozent können diese bis zum Inkrafttreten des neuen Cybersicherheitsgesetzes am 1. Oktober 2026 noch umsetzen. Das zeigt eine Umfrage des KSV1870 unter 1100 Unternehmen.