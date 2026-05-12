Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an Banken

AK für mehr Schutz bei digitalen Geldgeschäften

Web
12.05.2026 12:52
Die Opfer blieben oft „über“, etwa wenn bei Online-Bankingbetrug die Verantwortung auf sie ...
Die Opfer blieben oft „über“, etwa wenn bei Online-Bankingbetrug die Verantwortung auf sie „abgeschoben“ werde, kritisiert die AK.(Bild: magann - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Falsche „Bankmitarbeiter“, Phishing, digitaler Anlagebetrug, dubiose „Finanzsanierer“ – Fallen, die Betrüger im Internet stellen, kosten Konsumenten viel Geld. Die Arbeiterkammer fordert daher „strengere Regeln, mehr Verantwortung der Banken und eine bessere Zusammenarbeit der Behörden“ gegen Gefahren im Netz.

0 Kommentare

„Abzocke und Betrug werden immer schwerer zu erkennen“, sagte Gabriele Zgubic, Leiterin der AK-Wien-Konsumentenpolitik, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Opfer blieben oft „über“, etwa wenn bei Online-Bankingbetrug die Verantwortung auf sie „abgeschoben“ werde.

Die digitale Finanzwelt ist zwar praktisch, aber die Stolperfallen sind zahlreich. Fast jede fünfte Person, besonders Jüngere, hatte laut AK-Daten bereits Probleme mit Online-Überweisungen, hochgerechnet rund 1,4 Millionen Betroffene in Österreich. Häufige Pannen seien Fehlüberweisungen, Betrug und Phishing. Drei Viertel verloren bis zu 600 Euro, 22 Prozent bekamen keinen Cent zurück.

„Treuhandkonto“ war Falle
Eine Phishing-Attacke kostete Kunden, die sich an die AK-Konsumentenberatung wandten, sogar Tausende Euro. Die Masche ist bekannt und immer noch erfolgreich: Auf einen vertrauenswürdig wirkenden Anruf eines vorgeblichen „Bankmitarbeiters“ hin transferierte der Kunde sein „bedrohtes“ Geld auf ein „Treuhandkonto“ – eine Falle. Die Bank ersetzte später ein Drittel des Schadens, der Rest war weg.

Lesen Sie auch:
Auch erfahrene Internetnutzer erwischt es immer häufiger.
Krone Plus Logo
„Kann jeden treffen!“
Kampf gegen Phishing-Betrug läuft an allen Fronten
10.10.2025
Kennzeichnungspflicht
EU-Parlament fordert Regeln für Finanz-Influencer
30.04.2026

Die Haftung in solchen Fällen ist gesetzlich geregelt. „Oft verweigert aber die Bank mit dem Hinweis, der Kunde oder die Kundin hätten grob fahrlässig gehandelt“, schilderte Zgubic. Die AK fordert, dass die Geldinstitute bei Phishing „stärker in die Verantwortung genommen werden“. Sie sollten bei Online-Bankingbetrug das Geld unverzüglich erstatten. Der Vorwurf grob fahrlässigen Verhaltens oder der autorisierten Transaktion durch den oder die Betroffenen solle in einem gesonderten Verfahren nachgewiesen werden.

Bessere Transaktionsüberwachungssysteme gefordert
Vor allem seien strengere Vorschriften für die Transaktionsüberwachungssysteme nötig, die auffällige Abbuchungen entdeckten und verhindern sollen – was in der Praxis zu oft nicht funktioniere. „Die Banken müssen schon ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen“, forderte Zgubic.

Alle Alarmglocken sollten läuten, wenn über Social Media oder Dating-Apps Investments beworben werden. Via Facebook, TikTok, Instagram & Co. werde man in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen – und landet oft in einem mehrschichtigen Betrugssystem, warnte AK-Fachmann Christian Prantner.

Schon seit vielen Jahren gibt es zudem Probleme mit „Finanzsanierungsunternehmen“, die mittlerweile ebenfalls digital operieren. Betroffene glauben meist, es gehe um Kreditvermittlung und zahlen Hunderte Euro. „Statt Hilfe gibt es zusätzliche Schulden“, sagte Prantner. „Wir sehen hier eine klare Abzocke und in manchen Fällen sogar Betrugsverdacht.“ Die AK fordert, dass Verträge mit dubiosen „Finanzsanierern“ künftig nichtig sein sollen. Das Regierungsprogramm sehe Maßnahmen gegen solche Praktiken vor.

Außerdem sollten Online-Plattformen betrügerische Inhalte viel schneller löschen und sogenannte Finfluencer – Finanzinfluencer – klaren Regeln unterworfen werden. Mit der EU-Kleinanlegerstrategie arbeite das EU-Parlament aktuell an strengeren Vorschriften.

Nichts unterschreiben, was man nicht versteht
Die AK-Tipps für Konsumentinnen und Konsumenten: Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstehen. Misstrauen Sie außergewöhnlich hohen Renditeversprechen. Geben Sie keine sensiblen Daten am Telefon weiter. Im Schadensfall stoppen Sie sofort weitere Überweisungen oder Abbuchungen, kontaktieren Sie Ihre Bank und die Polizei. Verweigert eine Bank bei Online-Bankingbetrug die Erstattung, wenden Sie sich an eine Konsumentenschutzeinrichtung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
12.05.2026 12:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alles für den Jugendschutz: Die EU unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant nicht ...
Krone Plus Logo
Krone+ erklärt:
Was sind VPNs – und warum will EU sie regulieren?
Umsatz rückläufig
PS5 schwächelt: Sony hofft auf Blockbuster „GTA 6“
Nicht nur in dunklen Räumen nützlich: Das Ringlicht hilft auch tagsüber bei Gegenlichtfotos.
Krone Plus Logo
Insta360 Snap im Test
Zusatz-Display für Handy-Rückseite: Das bringt es
Die Gesäßtasche ist ein ungünstiger Aufbewahrungsort für das Handy: Für Langfinger ist es leicht ...
Krone Plus Logo
Guide zu Ihrem Schutz
So macht man es Smartphone-Dieben möglichst schwer
Krone Plus Logo
Dino als Naturforscher
Yoshi im neuem Nintendo-Game auf Humboldts Spuren
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
113.909 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
103.471 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
101.821 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1546 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
883 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
684 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Mehr Web
Zusammenarbeit
Ukraine vertraut bei Schlachtfeld-KI auf Palantir
Kritik an Banken
AK für mehr Schutz bei digitalen Geldgeschäften
Nicht vorbereitet
Neues Cybergesetz setzt Unternehmen unter Druck
Soll süchtig machen
„Fesselt an Bildschirm“: Texas klagt gegen Netflix
Krone Plus Logo
Betrug per Mausklick
Warum trotz Polizei-Schlag Gefahr im Netz bleibt

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf