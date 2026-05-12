AK für mehr Schutz bei digitalen Geldgeschäften

Nichts unterschreiben, was man nicht versteht

Die AK-Tipps für Konsumentinnen und Konsumenten: Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstehen. Misstrauen Sie außergewöhnlich hohen Renditeversprechen. Geben Sie keine sensiblen Daten am Telefon weiter. Im Schadensfall stoppen Sie sofort weitere Überweisungen oder Abbuchungen, kontaktieren Sie Ihre Bank und die Polizei. Verweigert eine Bank bei Online-Bankingbetrug die Erstattung, wenden Sie sich an eine Konsumentenschutzeinrichtung.