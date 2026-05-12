Enkelin von Max Pechstein spricht über ihren Opa

Sie trägt einen der berühmtesten Namen der deutschen Kunstgeschichte: Julia Pechstein, Enkelin des Expressionisten Max Pechstein. Sie besuchte die große Pechstein-Ausstellung im Linzer Kunstmuseum Lentos. Am 11. Juni hält sie hier einen Vortrag. Im „Krone“-Talk verrät sie, wie ihr berühmter Opa wirklich war.