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Verspätete Abnahme von 66 Schafen war rechtswidrig

Oberösterreich
12.08.2026 15:38
Landwirt Roland Sch. wurden 66 Schafe abgenommen
Landwirt Roland Sch. wurden 66 Schafe abgenommen(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Die Abnahme seiner 66 Schafe war rechtswidrig, weil viel zu spät. Obwohl angeblich Gefahr im Verzug bestand. Landwirt Roland Sch. aus Steinerkirchen bekam nun vorm Landesverwaltungsgericht Recht. 

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Große Wellen schlug der Fall von Landwirt Roland Sch. aus Steinerkirchen an der Traun. Die Tierschutzbehörde hatte am 3. März eine Abnahme seiner insgesamt 66 Schafe verfügt – wegen Gefahr im Verzug. Tatsächlich abgeholt worden waren die Schafe aber erst fast sieben Wochen später – am 20. April.

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