Verspätete Abnahme von 66 Schafen war rechtswidrig

„Das freut mich sehr“

Nun bekam der Landwirt, der mit Rechtsanwalt Benjamin Biberhofer am Landesverwaltungsgericht Einspruch erhoben hatte, recht: Die Tierabnahme war rechtswidrig erfolgt. Das Gericht erkannte nämlich, dass nach so langer Zeit die Voraussetzung für eine Abnahme wegen „Gefahr in Verzug“ nicht mehr gelte. „Das freut mich natürlich sehr“, so Sch..