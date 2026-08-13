OÖ-Derby steigt diesmal mit viel weniger Dynamit

Das letzte Duell zwischen LASK und Ried im Cup-Halbfinale wird man so schnell nicht vergessen. Nicht nur wegen eines angezündeten Schals oder einer beleidigenden Mail, sondern vielmehr auch ob Bierduschen und einem verweigerten Handschlag. Diesmal stehen die Vorzeichen aber ob vieler Faktoren auf weniger Zündstoff.
Ein angezündeter Schal des Gegners durch den Ried-Präsidenten, ein beleidigendes Mail des damaligen Ried-Marketingleiters an einen offenbar frechen LASK-Anhänger. Ja, bereits vor dem hochbrisanten Cup-Halbfinale zwischen den Innviertlern und den Linzern gab es ordentlichen Zündstoff. Doch so richtig in die Luft ging das Dynamit dann während bzw. nach dem hochemotionalen Duell, das der spätere Cupsieger LASK mit 2:1 in der Verlängerung gewinnen sollte.
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