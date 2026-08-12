Mit Probeführerschein um 58 km/h zu schnell gerast

Jetzt geht er zu Fuß

Bei der anschließend durchgeführten Lenker -und Fahrzeugkontrolle stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Lenker um einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Eferding handelte, welcher erst Ende Juli 2026 seine Führerscheinprüfung abgelegt hatte. Dieser vorläufige Führerschein wurde an Ort und Stelle aufgrund der vorliegenden Geschwindigkeitsüberschreitung abgenommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.