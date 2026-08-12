Mit Probeführerschein um 58 km/h zu schnell gerast

Mit 158 km/h überholte ein 17-Jähriger aus Scharten in Straßham (Oberösterreich) am Mittwoch früh ein Auto und wurde dabei gelasert. Der Bursch, der erst seit Ende Juli den Führerschein hat, musste diesen an Ort und Stelle abgeben.
Polizisten führten am Mittwoch entlang der B133 in Straßham Lasermessungen durch. Gegen 8.45 Uhr bemerkten die Beamten einen Wagen, der einen anderen Pkw überholte und sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit den Beamten näherte. Bei der durchgeführten Lasermessung konnten die Beamten, auf dem Messgerät eine Geschwindigkeit von 158 km/h (erlaubt 100 km/h) ablesen, weshalb der Raser angehalten wurde.
Jetzt geht er zu Fuß
Bei der anschließend durchgeführten Lenker -und Fahrzeugkontrolle stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Lenker um einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Eferding handelte, welcher erst Ende Juli 2026 seine Führerscheinprüfung abgelegt hatte. Dieser vorläufige Führerschein wurde an Ort und Stelle aufgrund der vorliegenden Geschwindigkeitsüberschreitung abgenommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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