Wasser wird knapp, Trinkwasser bleibt sicher

Dass die Wasserversorgung gesichert ist, führt Landesrat Kaineder auch auf Trockenphasen in der Vergangenheit, die es 2003, 2015 und 2018 gab und auf die reagiert wurde, zurück. Viele Gemeinden haben zusätzliche Brunnen und Quellen erschlossen, größere Hochbehälter errichtet und Verbindungen zu benachbarten Wasserversorgern geschaffen. Jährlich werden mehr als 40 Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung investiert. Im Vorjahr waren es 44,6 Millionen Euro, im Jahr 2023 mit einer Sondertranche sogar 83,4 Millionen Euro.