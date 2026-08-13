Familie kämpft verzweifelt um ihre Sikawild-Zucht

Was für Anita und Andreas Pichler einst als Herzensprojekt begann, ist heute zu einem Existenzkampf geworden. Auf ihrem BIO-zertifizierten Klausnergut in Inzersdorf halten sie seit rund zehn Jahren Sikawild. Die Tiere prägen den Hof und sind für die Familie weit mehr als Nutzvieh. Nun droht dem Betrieb jedoch das Aus. Hintergrund ist eine EU-Verordnung, die Sikawild als invasive Art einstuft. Haltung und Zucht werden untersagt, alle Tiere sollen bis August 2027 aus den Beständen verschwinden. Österreichweit sind rund 250 Betriebe und etwa 7000 Tiere, die erlegt werden müssen, betroffen.