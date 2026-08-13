Straßenrennen auf der B1: Polizei erwischt Raserin

Geschwindigkeitsbegrenzungen sind nicht als Behübschung der Landschaft gedacht: Das mussten ein Brite und ein Rumäne lernen, die auf der A25 bei Marchtrenk aufs Gas- statt aufs Bremspedal gestiegen waren. Bei einem Straßenrennen auf der B1 bei Traun wurde sogar eine Raserin, eine Afghanin (23), erwischt.
In der Nacht auf Donnerstag konnten von der Polizei mehrere Raser aus dem Verkehr gezogen werden. Eine Streife der Autobahnpolizei führte auf der A25, Höhe Marchtrenk, gegen 23 Uhr im Baustellenbereich Lasermessungen durch. Dabei wurde ein Brite (27) mit seinem Pkw mit 162 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Pkw-Lenker aus Rumänien im selben Bereich mit 158 km/h gemessen. Beiden Lenkern wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie werden angezeigt.
Auch eine Frau war dabei
Zur selben Zeit konnten im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes auf der B1 Salzburger Straße im Bereich von Leonding zwei Lenker bei einem illegalen Straßenrennen von der Polizei gestoppt werden. Bei der Nachfahrt durch die Polizeistreife wurden bis zu 145 km/h bei erlaubten 70 km/h festgestellt. Den beiden Lenkern, eine Afghanin (23) aus Linz und ein Rumäne (18) aus dem Bezirk Linz-Land, wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie werden beide angezeigt.
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