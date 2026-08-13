Sommerfeeling pur mit Kino unter dem Sternenhimmel

Der perfekte Zeitvertreib, Spaß und jede Menge Abwechslung warten am Wochenende in OÖ: Für den guten Zweck kann man etwa schwere Harleys in Attnang- Puchheim bestaunen oder ein Sommerfest in Klaus/Pyhrnbahn besuchen. Sängerin Neiyla gibt bereits ein Warm-up-Konzert zum „Krone“-Fest in Linz. Und wer den lauen Abend unter freiem Himmel verbringen will, darf sich auf ein Open-Air-Kino in Lenzing freuen!