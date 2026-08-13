Softwarefirma Fabasoft steigert Umsatz und Gewinn

Unterm Strich blieb ein Periodenergebnis von 3,8 Millionen Euro, nach 1,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal, wie das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Linz am Donnerstag mitteilte. Wesentlicher Treiber für den Umsatzanstieg war das Geschäft mit wiederkehrenden Erlösen, die um 19,2 Prozent auf knapp 15,2 Millionen Euro zulegten und nun 59,8 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verbesserte sich um 69,8 Prozent auf 7,3 Millionen Euro. Der Mitarbeiterstand blieb mit 499 Personen unverändert zum Vorjahresstichtag.