Softwarefirma Fabasoft steigert Umsatz und Gewinn

Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft ist gut in das neue Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. In den ersten drei Monaten (per Ende Juni) stieg der Umsatz um 19,7 Prozent auf 25,4 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis hat sich auf 5,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt.
Unterm Strich blieb ein Periodenergebnis von 3,8 Millionen Euro, nach 1,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal, wie das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Linz am Donnerstag mitteilte. Wesentlicher Treiber für den Umsatzanstieg war das Geschäft mit wiederkehrenden Erlösen, die um 19,2 Prozent auf knapp 15,2 Millionen Euro zulegten und nun 59,8 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verbesserte sich um 69,8 Prozent auf 7,3 Millionen Euro. Der Mitarbeiterstand blieb mit 499 Personen unverändert zum Vorjahresstichtag.
Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit drehte deutlich ins Plus und lag bei knapp 1,3 Millionen Euro, nachdem im ersten Quartal des Vorjahres noch ein Minus von 0,5 Millionen Euro verzeichnet worden war. Die Hauptversammlung hat am 8. Juli 2026 für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 eine Dividende von 0,50 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen.
Strategie vor kurzfristigen Gewinnen
Für das laufende Geschäftsjahr plant Fabasoft gezielte Investitionsschwerpunkte in strategisch wesentlichen Zukunftsfeldern, wobei Künstliche Intelligenz ein Schwerpunkt sein soll. Man räume strategischen Themen bewusst Vorrang vor kurzfristigen Ertragszielen ein, sagte CEO Helmut Fallmann.
Das Softwareunternehmen ist laut eigenen Angaben Marktführer für elektronische Akten im Dachraum. Die Linzer haben Standorte in Österreich, Deutschland, der Schweiz und den USA.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.