Kritischer Zustand! Eltern von Mädchen (7) in Haft

„Das Mädchen war augenscheinlich abgemagert, es hatte deutlich weniger Gewicht als dies für eine 7-Jährige üblich ist“, sagte Staatsanwalt Hansjörg Mayr zur „Krone“. Die Eltern brachten ihre Tochter Ende April in ein Krankenhaus. Dort sei beim Mädchen der „verwahrloste und lebensbedrohliche Gesundheitszustand“ festgestellt worden. Es erfolgte dann eine Meldung an das Landeskriminalamt Tirol, wie dies im Gewaltschutzgesetz vorgesehen ist.