Kritischer Zustand! Eltern von Mädchen (7) in Haft

Ein besonders schwerer Fall von Verwahrlosung erschüttert Tirol! Laut Polizei stehen die Eltern eines siebenjährigen Mädchens im Verdacht, ihre Tochter grob vernachlässigt zu haben und zu spät für medizinische Versorgung gesorgt zu haben. Das Kind wurde in einem „lebensbedrohlichen Gesundheitszustand“ ins Krankenhaus gebracht. Die Eltern sind in Haft.
„Das Mädchen war augenscheinlich abgemagert, es hatte deutlich weniger Gewicht als dies für eine 7-Jährige üblich ist“, sagte Staatsanwalt Hansjörg Mayr zur „Krone“. Die Eltern brachten ihre Tochter Ende April in ein Krankenhaus. Dort sei beim Mädchen der „verwahrloste und lebensbedrohliche Gesundheitszustand“ festgestellt worden. Es erfolgte dann eine Meldung an das Landeskriminalamt Tirol, wie dies im Gewaltschutzgesetz vorgesehen ist.
Kind über längere Zeit vernachlässigt und mit Hautkrankheit
„Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die Eltern ihre Fürsorgepflicht über einen längeren Zeitraum gröblich vernachlässigt und es insbesondere unterlassen haben, rechtzeitig die gebotene medizinische Versorgung ihres Kindes zu gewährleisten“, heißt es seitens der Ermittler. Laut Staatsanwalt Mayr habe das Kind zudem und seit längerer Zeit an einer Hauterkrankung gelitten.
Die 7-Jährige befand sich laut Angaben der Eltern in häuslichem Unterricht.
Staatsanwalt Hansjörg Mayr
Bild: Christof Birbaumer
Eltern nach zwei Wochen in Haft
Die Eltern seien in weiterer Folge für die Ermittlungsbehörden nicht erreichbar gewesen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete dann deren Festnahme an“, ergänzte Mayr. Die Verhaftung des Paares erfolgte schließlich am Montag bzw. am Dienstag, als sich die beiden doch noch bei der Polizei meldeten.
Kind zuletzt im angeblichen häuslichen Unterricht
Warum fiel der Zustand des Kindes nicht früher auf? „Die 7-Jährige befand sich laut Angaben der Eltern in häuslichem Unterricht“, ergänzt der Staatsanwalt. Erst kürzlich sei die Aufforderung an das Paar erfolgt, ihre Tochter wieder in den regulären Unterricht zu schicken, dies sei missachtet worden.
Die beiden Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt eingeliefert. Noch am Dienstagnachmittag wurde die U-Haft verhängt, die in zwei Wochen neu geprüft wird.
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