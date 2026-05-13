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Messi mit großem Abstand Gehaltskönig in der MLS

Fußball International
13.05.2026 14:20
MLS-Superstar Lionel Messi
MLS-Superstar Lionel Messi(Bild: AFP/GIORGIO VIERA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lionel Messi ist wenig überraschend der Topverdiener in der Major League Soccer. Der argentinische Weltmeister kassiert bei Inter Miami ein garantiertes Jahresgrundgehalt von 25 Millionen US-Dollar (21,30 Mio. Euro) und bleibt damit bestbezahlter Fußballer der nordamerikanischen Profiliga. Durch Zusatzzahlungen steigt Messis Gehalt sogar auf rund 28,33 Millionen. Das geht aus dem Gehaltsreport hervor, den die MLS-Spielervereinigung am Dienstag veröffentlichte.

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Auf eine zweistellige Millionensumme kommt neben Messi auch der Südkoreaner Heung-min Son vom Los Angeles FC, der viele Jahre bei Tottenham ein Star war und nun 10,36 Millionen einstreift. Von den drei in der MLS engagierten Österreichern hat Hannes Wolf (New York City FC) mit 1,4 Mio. US-Dollar das höchste Jahresgehalt. Der bei Minnesota United unter Vertrag stehende Dominik Fitz (890.000) und David Schnegg (650.000) vom Charlotte FC spielen ebenfalls in Nordamerika. Nicht-garantierte Boni sind in dem Report nicht erfasst.

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