Messi mit großem Abstand Gehaltskönig in der MLS

Auf eine zweistellige Millionensumme kommt neben Messi auch der Südkoreaner Heung-min Son vom Los Angeles FC, der viele Jahre bei Tottenham ein Star war und nun 10,36 Millionen einstreift. Von den drei in der MLS engagierten Österreichern hat Hannes Wolf (New York City FC) mit 1,4 Mio. US-Dollar das höchste Jahresgehalt. Der bei Minnesota United unter Vertrag stehende Dominik Fitz (890.000) und David Schnegg (650.000) vom Charlotte FC spielen ebenfalls in Nordamerika. Nicht-garantierte Boni sind in dem Report nicht erfasst.