111 Jahre: Österreichs wohl älteste Frau ist tot

Mit 90 Jahren zum ersten Mal geflogen

Wagner wuchs auf einem Bauernhof auf und arbeitete ihr Leben lang in der Landwirtschaft. Ihre Heimatgemeinde verließ sie praktisch nie – nur im hohen Alter wagte sie noch einmal etwas Neues: Mit 90 Jahren stieg sie erstmals in ein Flugzeug, um nach Lourdes (Frankreich) zu reisen.