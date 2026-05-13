111 Jahre: Österreichs wohl älteste Frau ist tot

Anna Wagner, die als wohl älteste Österreicherin galt, ist am Dienstag im Alter von 111 Jahren gestorben. Sie hätte am 6. Juni ihren 112. Geburtstag gefeiert, bestätigte Johann Weingartner, Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde Euratsfeld (Bezirk Amstetten).
Die Niederösterreicherin aus Euratsfeld lebte bis zuletzt zu Hause und war dort von ihrer Familie gepflegt worden. Laut der Gemeinde galt sie seit Jänner 2025 als älteste in Österreich sowie in einem deutschsprachigen Land lebende Person.
Mit 90 Jahren zum ersten Mal geflogen
Wagner wuchs auf einem Bauernhof auf und arbeitete ihr Leben lang in der Landwirtschaft. Ihre Heimatgemeinde verließ sie praktisch nie – nur im hohen Alter wagte sie noch einmal etwas Neues: Mit 90 Jahren stieg sie erstmals in ein Flugzeug, um nach Lourdes (Frankreich) zu reisen.
Zum Geburtstag mit Ständchen überrascht
Auch gesellschaftlich blieb die 111-Jährige aktiv: Sie war das älteste Mitglied der ÖVP, wurde regelmäßig von der örtlichen Musikkapelle zum Geburtstag mit Ständchen überrascht und nahm selbst im hohen Alter noch an Veranstaltungen teil – etwa im Vorjahr beim Kindermaskenball.
Der Tod der Seniorin sorgt in ihrer Heimatgemeinde für Betroffenheit. Sie galt dort als feste Institution und Symbol für ein außergewöhnlich langes Leben im Mostviertel.
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