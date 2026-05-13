Italien feiert die Principessa wie einen Superstar

Was für ein Empfang für Catherine, Prinzessin von Wales! Bei ihrem ersten großen Auslandsauftritt seit ihrer Krebsdiagnose wurde die Ehefrau von Prinz William in Italien frenetisch gefeiert. Tausende Fans säumten die Straßen von Reggio Emilia, schwenkten britische Fahnen und hielten Schilder mit der Aufschrift „Ciao Kate“ in die Höhe.
Als Kate aus ihrem Wagen stieg, brach unter den Schaulustigen regelrechter Jubel aus. Die Britin wirkte sichtlich gerührt und begrüßte die Menge mit einem strahlenden Lächeln.
Empfangen wurde die „Principessa“ von Bürgermeister Marco Massari, der die royale Besucherin offiziell in der norditalienischen Stadt willkommen hieß.
Höchste Auszeichnung für Kate
Im Rathaus wartete gleich die nächste besondere Ehre auf die Prinzessin: Für ihren Einsatz im Bereich frühkindlicher Bildung erhielt Kate die „Primo Tricolore“, die höchste Auszeichnung der Stadt Reggio Emilia.
Auch modisch setzte die Royal ein Statement: Kate erschien in einem eleganten blauen Business-Anzug der Designerin Edeline Lee, kombiniert mit weißer Bluse und einer luxuriösen „Midi Mayfair“-Handtasche der britischen Luxusmarke Asprey.
Warum Kate nach Italien gereist ist
Im Mittelpunkt der zweitägigen Italien-Reise steht ein Thema, das Kate seit Jahren besonders am Herzen liegt: frühkindliche Bildung. Die Prinzessin besucht unter anderem das Loris Malaguzzi International Centre, das als Zentrum der weltweit bekannten Reggio-Pädagogik gilt.
Die nach Pädagoge Loris Malaguzzi benannte Methode stellt Kinder und deren individuelle Entwicklung in den Mittelpunkt. Kreativität, Kunst und die enge Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrkräften und Stadtgemeinschaft spielen dabei eine zentrale Rolle.
Genau dieser Ansatz interessiert Kate besonders für ihre Herzensinitiative „Shaping Us“ sowie das Royal Foundation Centre for Early Childhood. Seit 2021 setzt sich die Prinzessin intensiv dafür ein, die Bedeutung der ersten Lebensjahre stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.
Mit ihrem emotionalen Auftritt in Italien machte Kate nun deutlich: Nach schwierigen Monaten kehrt die beliebte Royal Schritt für Schritt zurück auf die internationale Bühne – und wird dabei gefeiert wie ein Superstar.
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