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„Ciao Kate!“

Italien feiert die Principessa wie einen Superstar

Royals
13.05.2026 14:19
Seit den frühen Morgenstunden warteten Tausende Royal-Fans in Reggio Emilia sehnsüchtig auf Kate ...
Seit den frühen Morgenstunden warteten Tausende Royal-Fans in Reggio Emilia sehnsüchtig auf Kate – als sie schließlich aus der Limousine stieg, brandete jubelnder Applaus durch die Straßen.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Empfang für Catherine, Prinzessin von Wales! Bei ihrem ersten großen Auslandsauftritt seit ihrer Krebsdiagnose wurde die Ehefrau von Prinz William in Italien frenetisch gefeiert. Tausende Fans säumten die Straßen von Reggio Emilia, schwenkten britische Fahnen und hielten Schilder mit der Aufschrift „Ciao Kate“ in die Höhe.

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Als Kate aus ihrem Wagen stieg, brach unter den Schaulustigen regelrechter Jubel aus. Die Britin wirkte sichtlich gerührt und begrüßte die Menge mit einem strahlenden Lächeln.

Empfangen wurde die „Principessa“ von Bürgermeister Marco Massari, der die royale Besucherin offiziell in der norditalienischen Stadt willkommen hieß.

Eine jubelnde Menge begrüßte Prinzessin Kate in der norditalienische. Provinzhauptstadt am ...
Eine jubelnde Menge begrüßte Prinzessin Kate in der norditalienische. Provinzhauptstadt am südlichen Rand der Po-Ebene.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Als „Britinnen“ verkleidet – mit Fascinator und kleinen Fähnchen – bereiteten Fans der ...
Als „Britinnen“ verkleidet – mit Fascinator und kleinen Fähnchen – bereiteten Fans der Prinzessin einen liebevollen Empfang.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Bürgermeister Marco Massari nahm die Prinzessin in Empfang und zeichnete sie im Rathaus mit der ...
Bürgermeister Marco Massari nahm die Prinzessin in Empfang und zeichnete sie im Rathaus mit der höchsten Auszeichung der Stadt Reggio Emilia aus.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Höchste Auszeichnung für Kate
Im Rathaus wartete gleich die nächste besondere Ehre auf die Prinzessin: Für ihren Einsatz im Bereich frühkindlicher Bildung erhielt Kate die „Primo Tricolore“, die höchste Auszeichnung der Stadt Reggio Emilia.

Kate nimmt die Primo Tricolore entgegen – eine besondere Würdigung ihres Engagements für die ...
Kate nimmt die Primo Tricolore entgegen – eine besondere Würdigung ihres Engagements für die frühkindliche Bildung.(Bild: AP/Marco Bertorello)
Die dreifache Mutter trifft auch Mütter mit Babys, denen sie sichtlich entzückt begegnet.
Die dreifache Mutter trifft auch Mütter mit Babys, denen sie sichtlich entzückt begegnet.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Auch modisch setzte die Royal ein Statement: Kate erschien in einem eleganten blauen Business-Anzug der Designerin Edeline Lee, kombiniert mit weißer Bluse und einer luxuriösen „Midi Mayfair“-Handtasche der britischen Luxusmarke Asprey. 

Von begeisterten Schulkindern empfangen: Während ihrer Reise besucht die Prinzessin zwei Schulen ...
Von begeisterten Schulkindern empfangen: Während ihrer Reise besucht die Prinzessin zwei Schulen der Stadt und nimmt sich Zeit für die jüngsten Bewohner.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Für diese Kinder wurde ein kleiner Traum wahr – einmal einer echten Prinzessin zu begegnen.
Für diese Kinder wurde ein kleiner Traum wahr – einmal einer echten Prinzessin zu begegnen.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Warum Kate nach Italien gereist ist
Im Mittelpunkt der zweitägigen Italien-Reise steht ein Thema, das Kate seit Jahren besonders am Herzen liegt: frühkindliche Bildung. Die Prinzessin besucht unter anderem das Loris Malaguzzi International Centre, das als Zentrum der weltweit bekannten Reggio-Pädagogik gilt.

Die nach Pädagoge Loris Malaguzzi benannte Methode stellt Kinder und deren individuelle Entwicklung in den Mittelpunkt. Kreativität, Kunst und die enge Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrkräften und Stadtgemeinschaft spielen dabei eine zentrale Rolle.

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Genau dieser Ansatz interessiert Kate besonders für ihre Herzensinitiative „Shaping Us“ sowie das Royal Foundation Centre for Early Childhood. Seit 2021 setzt sich die Prinzessin intensiv dafür ein, die Bedeutung der ersten Lebensjahre stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Auch modisch setzte die Prinzessin ein Zeichen: In einem eleganten blauen Business-Anzug von ...
Auch modisch setzte die Prinzessin ein Zeichen: In einem eleganten blauen Business-Anzug von Edeline Lee, kombiniert mit weißer Bluse und einer edlen „Midi Mayfair“-Tasche von Asprey, begeisterte sie im Mode affinen Italien.(Bild: APA-Images / REUTERS / Phil Noble)

Mit ihrem emotionalen Auftritt in Italien machte Kate nun deutlich: Nach schwierigen Monaten kehrt die beliebte Royal Schritt für Schritt zurück auf die internationale Bühne – und wird dabei gefeiert wie ein Superstar.

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