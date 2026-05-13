Italien feiert die Principessa wie einen Superstar

Was für ein Empfang für Catherine, Prinzessin von Wales! Bei ihrem ersten großen Auslandsauftritt seit ihrer Krebsdiagnose wurde die Ehefrau von Prinz William in Italien frenetisch gefeiert. Tausende Fans säumten die Straßen von Reggio Emilia, schwenkten britische Fahnen und hielten Schilder mit der Aufschrift „Ciao Kate“ in die Höhe.