85-Jähriger starb bei morgendlicher Schwimmrunde

Bei einem Badeunfall am Zeller Aufsatz kam am Donnerstagvormittag ein 85-jähriger Mann im Attersee ums Leben. Eine Augenzeugin auf einem Stand-Up-Paddle Board sah den Mann untergehen und setzte die Rettungskette in Gang. Einsatztaucher der Österreichischen Wasserrettung konnten den Verunfallten in der Nähe des Ufers in circa zehn Metern Tiefe orten und bergen.