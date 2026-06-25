85-Jähriger starb bei morgendlicher Schwimmrunde

Einen tragischen Ausgang nahm eine morgendliche Schwimmrunde eines 85-Jährigen. Der Mann ging am Donnerstagmorgen im Attersee unter, konnte von Tauchern nur mehr aus rund zehn Metern Tiefe geborgen werden. Anschließende Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.
Bei einem Badeunfall am Zeller Aufsatz kam am Donnerstagvormittag ein 85-jähriger Mann im Attersee ums Leben. Eine Augenzeugin auf einem Stand-Up-Paddle Board sah den Mann untergehen und setzte die Rettungskette in Gang. Einsatztaucher der Österreichischen Wasserrettung konnten den Verunfallten in der Nähe des Ufers in circa zehn Metern Tiefe orten und bergen.
Trotz der rasch funktionierenden Rettungskette – die Reanimation begann 19 Minuten nach Alarmierung – konnte der Notarzt nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Neben Einsatzkräften der Österreichischen Wasserrettung aus Nußdorf und Unterach waren die Freiwilligen Feuerwehr, Polizei und das Rote Kreuz beteiligt.
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