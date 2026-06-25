Land parkt Millionenbeträge beim Verkehrsverbund

Der Verkehrsverbund wollte die zu viel erhaltene Förderung ursprünglich mit verminderten Förderungen bis nach dem Jahr 2030 abstottern. Das soll nach der Rechnungshof-Prüfung jetzt schneller gehen. „Selbstverständlich nehmen wir die Feststellungen des Rechnungshofs ernst und werden einen schnelleren Abbau der Rücklagen detailliert prüfen, ohne die Qualität der Öffis bei Angebot und Preis zu gefährden“, sagt Schnöll.