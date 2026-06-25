Zwölf Jahre Haft nach toxischer Horror-Beziehung

Zwang damalige Freundin zur Sexarbeit

Das Opfer war seine ehemalige Lebensgefährtin, mit der er zwischen August 2023 und Februar 2025 zusammen war. Bereits zu Beginn der Beziehung forderte der Salzburger sie auf, im Salzburger Stadtzentrum betrunkene Mädchen zu finden und sie heimzubringen, damit er sie „einreiten“ könne. Sie wehrte sich dagegen. Darauf folgte der erste gewaltsame sexuelle Übergriff, den er auch noch mit seinem Smartphone filmte. Dies tat er laut Anklage zumindest zweimal. Die Tränen und Schreie des Opfers ignorierte er. Zudem soll er die Frau auch mehrfach geschlagen haben. Im August 2024 zwang er die damalige Freundin, Sexarbeit zu verrichten. Ihren Lohn behielt er selbst ein. Die Tortur dauerte bis zum Februar 2025 an.