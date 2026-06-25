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Orangerie öffnet ab Samstag Türen für Besucher

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25.06.2026 21:30
Das bekannte Sattler-Panorama wird in der Orangerie gezeigt
Das bekannte Sattler-Panorama wird in der Orangerie gezeigt(Bild: Salzburg Museum/Maurice Rigaud)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das Salzburg Museum ist um einen Standort reicher: Die Orangerie im Mirabellgarten wird ab Samstag offiziell für Besucher öffnen. Zu sehen ist in den neuen Räumlichkeiten das berühmte Salzburg-Panorama von Johann Michael Sattler aus den 1820er-Jahren. 

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Das historische Rundgemälde wurde bereits im Oktober 2025 mittels Kran in die Räumlichkeiten eingehoben. Auch die Vermittlung des UNESCO-Welterbes der historischen Altstadt ist zentrales Thema des neuen Museums, das auch Welterbe-Besucherzentrum ist.

Das denkmalgeschützte Haus wurde um rund 4,7 Millionen Euro adaptiert und mit einem neuen Besucher- und Ausstellungszentrum ausgestattet.

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