Orangerie öffnet ab Samstag Türen für Besucher

Das Salzburg Museum ist um einen Standort reicher: Die Orangerie im Mirabellgarten wird ab Samstag offiziell für Besucher öffnen. Zu sehen ist in den neuen Räumlichkeiten das berühmte Salzburg-Panorama von Johann Michael Sattler aus den 1820er-Jahren.
Das historische Rundgemälde wurde bereits im Oktober 2025 mittels Kran in die Räumlichkeiten eingehoben. Auch die Vermittlung des UNESCO-Welterbes der historischen Altstadt ist zentrales Thema des neuen Museums, das auch Welterbe-Besucherzentrum ist.
Das denkmalgeschützte Haus wurde um rund 4,7 Millionen Euro adaptiert und mit einem neuen Besucher- und Ausstellungszentrum ausgestattet.
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