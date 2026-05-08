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Polizei-Großeinsatz

Wasserleiche hing an einem Baum im Salzachsee fest

Salzburg
08.05.2026 23:40
Am größten Salzachsee gab es in der Nacht auf Samstag einen traurigen Einsatz: Es wurde eine ...
Am größten Salzachsee gab es in der Nacht auf Samstag einen traurigen Einsatz: Es wurde eine Wasserleiche gefunden.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit einem Großaufgebot an Kräften rückte die Polizei in der Nacht auf Samstag zu einem Einsatz in den Salzburger Stadtteil Liefering aus. Dort wurde im Salzachsee, der vor allem bei Spaziergängern und Anglern beliebt ist, eine Wasserleiche gefunden. 

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Die Polizei rückte unter anderem mit einem Tatortwagen und der Spurensicherung zum größten der Salzachseen aus. Die Wasserleiche hing dort in einem abgelegenen Teil des Gewässers an einem Baum fest.  

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Für die Bergung wurde die Feuerwehr angefordert. Nachdem der Einsatz noch im Gange war, standen weitere Details in der Nacht noch nicht fest.

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