Wasserleiche hing an einem Baum im Salzachsee fest

Mit einem Großaufgebot an Kräften rückte die Polizei in der Nacht auf Samstag zu einem Einsatz in den Salzburger Stadtteil Liefering aus. Dort wurde im Salzachsee, der vor allem bei Spaziergängern und Anglern beliebt ist, eine Wasserleiche gefunden.
Die Polizei rückte unter anderem mit einem Tatortwagen und der Spurensicherung zum größten der Salzachseen aus. Die Wasserleiche hing dort in einem abgelegenen Teil des Gewässers an einem Baum fest.
Für die Bergung wurde die Feuerwehr angefordert. Nachdem der Einsatz noch im Gange war, standen weitere Details in der Nacht noch nicht fest.
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