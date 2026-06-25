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„Der richtige Schritt“

Ex-Rapid-Kapitän kehrt in die Bundesliga zurück!

Bundesliga
25.06.2026 10:25
Stefan Schwab wechselt zum SV Ried.
Stefan Schwab wechselt zum SV Ried.(Bild: SV Ried)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die SV Ried hat Stefan Schwab in die Fußball-Bundesliga zurückgeholt. Der ehemalige Rapid-Kapitän spielte zuletzt in der zweiten deutschen Liga für Holstein Kiel. 

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Die Innviertler freuten sich mit der Verpflichtung des 35-jährigen Salzburgers über einen „Stabilitätsfaktor im Kader“, wie es Geschäftsführer Wolfgang Fiala ausdrückte. „Seine Karriere spricht für sich. Er ist einer der wenigen österreichischen Spieler, die sich auch im Ausland als Kapitän und Führungsspieler nachhaltig durchgesetzt haben. Er wird bei uns im Spiel eine strategische Rolle im Spiel mit dem Ball einnehmen und uns auch bei Standards helfen. Zudem soll er unsere jungen Spieler unterstützen.“

Für Kiel absolvierte Schwab in der abgelaufenen Saison 28 Pflichtspiele, in denen er sechsmal in der Startelf stand. 

„Ried spielt in der Bundesliga und ich hatte sehr gute Gespräche mit Sportdirektor und Trainer. Deshalb habe ich mich jetzt für die SV Oberbank Ried entschieden. Ich bin 35 Jahre alt und möchte beweisen, dass ich in einer guten Verfassung bin und auf diesem hohen Niveau eine gute Rolle spielen kann. Ich will der Mannschaft helfen, eine gute und erfolgreiche Saison zu spielen“, so Stefan Schwab.

„Jetzt der richtige Schritt“
„Ried hat sich schon im vergangenen Jahr sehr um mich bemüht. Ich wollte unbedingt das eine Jahr in Deutschland noch mitnehmen. Jetzt bin ich sehr froh, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr auf den Verein, das lässige Stadion mit den tollen Fans und die gute Stimmung. Ich habe immer schon gerne in Ried gespielt. Umso schöner ist es, dass ich das jetzt für die SV Ried machen kann. Nach sechs Jahren im Ausland, fünf davon in Griechenland und eines in Deutschland, ist es für mich jetzt der richtige Schritt, in die österreichische Bundesliga zurückzukehren.“

 

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