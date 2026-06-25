Ex-Rapid-Kapitän kehrt in die Bundesliga zurück!

„Jetzt der richtige Schritt“

„Ried hat sich schon im vergangenen Jahr sehr um mich bemüht. Ich wollte unbedingt das eine Jahr in Deutschland noch mitnehmen. Jetzt bin ich sehr froh, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr auf den Verein, das lässige Stadion mit den tollen Fans und die gute Stimmung. Ich habe immer schon gerne in Ried gespielt. Umso schöner ist es, dass ich das jetzt für die SV Ried machen kann. Nach sechs Jahren im Ausland, fünf davon in Griechenland und eines in Deutschland, ist es für mich jetzt der richtige Schritt, in die österreichische Bundesliga zurückzukehren.“