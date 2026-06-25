Gefängnisstrafe für Fußballer nach Skandalspiel

Danach schritt er aggressiv auf den Schiedsrichter zu, der ihn vom Platz verwies. Diese Aktion brachte dem Kicker nicht nur eine Sperre des Fußballverbandes bis 2027 ein, er musste sich am Donnerstag vor der Richterin erklären – wegen schwerer Körperverletzung. Der Türke mit sechs einschlägigen Vorstrafen legte ein Geständnis ab. Aufgrund seines kriminellen Vorlebens galt er als Rückfallstäter – das wirkte strafverschärfend. Er wurde nicht rechtskräftig zu 24 Monaten teilbedingter Haft, acht davon unbedingt, verurteilt. Opfer-Anwalt Peter Macheiner bekam für die attackierten Spieler 2400 Euro zugesprochen.