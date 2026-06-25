An diesen Plätzen bleiben Salzburger richtig cool

Bis zu 40 Grad Celsius erreichen uns in den nächsten Tagen. Für viele bedeutet das: Schwitzen ohne Ende. Doch es geht auch anders! Die „Krone“ hat sich im Bundesland umgehört und zeigt Alternativen zur Affenhitze. Pünktlich vor den erwarteten Rekordwerten der nächsten Tage.
Mehr als 31 Grad Celsius und die Temperaturen steigen weiter an: Am Wochenende werden auch hierzulande bis zu 40 Grad erwartet, Wetterwarnungen sind aktiv. Doch was tun, wenn es einem einfach viel zu heiß ist?
Wer hoch hinaus will, kann dem Extremwetter etwa in den Bergen entfliehen. So hält sich das Schwitzen bei der Kürsingerhütte am Fuße des Großvenedigers – mit 3666 Metern Salzburgs höchster Berg – in Grenzen. „Zur Mittagszeit knacken wir schon manchmal die 20-Grad-Marke, aber das ist selten“, schildert Hüttenwirtin Sophia Buchner über die Vorteile auf 2558 Metern Seehöhe. Am Dienstagnachmittag hatte es vor der Hütte exakt 14,4 Grad Celsius.
Ähnlich kühl geht es unter Tage zu. Im Bergwerk der Salzwelten erwarten Besucher bei der Tour das ganze Jahr über etwa zehn Grad. Noch extremer ist das in der Eisriesenwelt. Hier gilt auch im Sommer, statt der Badehose die Winterjacke einzupacken: „Wenn man sich nicht bewegt, kann einem schnell kalt werden“, sagt Geschäftsführer Franz Eder.
Schlucht und Klamm als Zuflucht vor der Hitze
Ein angenehmes Klima herrscht derzeit auch in den zahlreichen Schluchten. Besonders bekannt ist hier die Liechtensteinklamm, die sich tief in den Fels gegraben hat. Doch es gibt hier viele weitere Möglichkeiten – von der Teufelsschlucht bis hin zur Salzachklamm.
Wer trotz hoher Temperaturen seinen Humor behalten hat, ist bei den Hellbrunner Wasserspielen gut aufgehoben. Dort gibt es neben allerhand faszinierenden Spielereien, die auf Wasser basieren, auch Abkühlung.
Unschlagbar für einen entspannten Tag am Wasser sind natürlich die vielen Salzburger Seen quer durch das Bundesland – vom Flachgau bis in den Pinzgau. In der Stadt Salzburg ist vor allem der Almkanal mit seinem kalten Wasser und dem kostenlosen Zutritt ein absolutes Muss für jene, die Abkühlung suchen.
Noch kältere Fluten bietet hier salzburgweit wohl nur die Mur im Lungau. Gilt sie doch als einer der erfrischendsten Flüsse. Beliebt sind hier vor allem die „Murinseln“ – bei all jenen, die einen starken Kontrast zur Gluthitze suchen.
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