An diesen Plätzen bleiben Salzburger richtig cool

Wer hoch hinaus will, kann dem Extremwetter etwa in den Bergen entfliehen. So hält sich das Schwitzen bei der Kürsingerhütte am Fuße des Großvenedigers – mit 3666 Metern Salzburgs höchster Berg – in Grenzen. „Zur Mittagszeit knacken wir schon manchmal die 20-Grad-Marke, aber das ist selten“, schildert Hüttenwirtin Sophia Buchner über die Vorteile auf 2558 Metern Seehöhe. Am Dienstagnachmittag hatte es vor der Hütte exakt 14,4 Grad Celsius.