Coach aus Ungarn macht Bulls-Trainerteam komplett

Erst Anfang dieser Woche landete Neo-Bulls-Coach Alan Letang in Salzburg und machte sich ein erstes Bild seiner neuen sportlichen Heimat. Nun ist auch klar, wie der Trainerstab für kommende Saison aussieht. Ein Kanadier, der zuletzt in Ungarn tätig war, komplettiert das Quartett. Daniel Petersson bekommt dafür eine neue Rolle.
Transfers sind bei Salzburg noch einige zu tätigen, nun ist aber erst einmal der Trainerstab fixiert.
Jason Morgan komplettiert das Quartett und wird neuer Assistant Coach bei den Eisbullen. Der 49-jährige Kanadier war zuletzt als Cheftrainer bei Ujpest aus Budapest tätig. Unter anderem trainierte er auch die Heilbronner Falken (DEL2) und Glasgow Clan. Als Spieler stand er 44-mal in der NHL auf dem Eis, in der Saison 2009/10 führte ihn seine Karriere auch zum KAC.
Er ist ein leidenschaftlicher und unermüdlicher Arbeiter, der Spieler in jeder Phase ihrer Karriere hervorragend fördert
Alan Letang
„Jason bringt eine beeindruckende Eishockey-Karriere mit: 18 Saisonen als Profispieler und 11 Jahre Erfahrung als Cheftrainer. Er ist ein leidenschaftlicher und unermüdlicher Arbeiter, der Spieler in jeder Phase ihrer Karriere hervorragend fördert. Darüber hinaus wird seine Detailstärke im Face-Off unseren Centerspielern in der Vorbereitung einen klaren Mehrwert bringen“, freut sich Letang.
Adam Maglio und Markus Kerschbaumer bleiben in ihren bisherigen Positionen. Eine neue Rolle wird jedoch für Daniel Petersson geschaffen. Der Schwede, der in den vergangenen sechs Jahren als Co-Trainer an der Bande stand, wird neuer Player Development Coach. „Die engen Beziehungen, die er zu den Spielern unserer Akademie aufgebaut hat, machen ihn zur idealen Besetzung, um unsere jungen, ehrgeizigen Talente zu fördern“, erklärt Bulls-Manager Helmut Schlögl.
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