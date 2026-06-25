Coach aus Ungarn macht Bulls-Trainerteam komplett

Adam Maglio und Markus Kerschbaumer bleiben in ihren bisherigen Positionen. Eine neue Rolle wird jedoch für Daniel Petersson geschaffen. Der Schwede, der in den vergangenen sechs Jahren als Co-Trainer an der Bande stand, wird neuer Player Development Coach. „Die engen Beziehungen, die er zu den Spielern unserer Akademie aufgebaut hat, machen ihn zur idealen Besetzung, um unsere jungen, ehrgeizigen Talente zu fördern“, erklärt Bulls-Manager Helmut Schlögl.